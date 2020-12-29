خدمة عملاء أوبر بالسعودية والرقم المجاني الموحد

طرق التواصل مع خدمة عملاء أوبر بالسعودية، من الموضوعات الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث يود المواطنين التواصل من أجل الاستفسار عن أي أمر، أو تسجيل أي شكوي تخص استخدام الخدمة، كما خصصت الشركة خط رقم موحد يمكن التواصل عبره من أي مكان وفي أي وقت.

ونتاول في التقرير التالي كل ما يخص الطرق التواصل مع شركة أوبر بالرقم المجاني، والرقم الموحد وكيفية الحصول علي رقم أوبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رقم أوبر المجاني بالسعودية

وفرت شركة أوبر، رقم مجاني للعملاء في السعودية وهو عبارة عن خط ساخن يمكن التواصل مع فريقها، سواء كان من الهاتف المحمول أو من خلال الخط الأرضي دون أي رسوم علي العميل علي أن تتحمل الشركة المصاريف نيابة عن العميل لتسهيل التواصل مع الشركة، ويحتوي الرقم علي الكثير من الخدمات مثل قسم الاستفسار علي أي معلومات الخدمة أو قسم لتقديم الشكاوي.

الحصول علي رقم أوبر المجاني من تطبيق الشركة باللغة العربية

أتاحت شركة أوبر بالسعودية، طريقة التواصل مع خدمة العملاء ومعرفة رقمها المجاني، من خلال التطبيق نفسه عبر إتباع الخطوات التالية:

فتح برنامج تطبيق أوبر باللغة العربية علي الجوال من القائمة الرئيسية.

الضغط علي أيقونة القائمة الموجودة أعلي يمين الشاشة الرئيسية للتطبيق والذي يتواجد علي هيئة ثلاث خطوط أفقية.

الدخول علي القائمة الرئيسية ومن ثم يتم الضغط علي زر مساعدة الظاهرة بالقائمة الرئيسية للتطبيق.

ظهور عدة خيارات يتم الضغط علي التواصل مع خدمة العملاء من بني الخيارات ثم الضغط علي علامة اتصل بنا.

سيتم توجيهك إلي الاتصال المباشر برقم أوبر المجاني ورقم الواتساب اب لخدمة العملاء.

الحصول علي رقم اوبر المجاني من خلال التطبيق باللغة الإنجليزية

وفرت شركة أوبر طريقة الوصول إلي رقم أوبر المجاني بالسعودية من هلال التطبيق الخاصة باللغة الإنجليزية عن طريق إتباع الطرق التالية: تشغيل التطبيق ثم الذهاب إلي القائمة الرئيسية الموجود علي هيئة 3 نقاط أفقية الموجود أعلي يسار الشاشة. النقر علي خيارHelp الموجود بقائمة الخيارات الرئيسية. البحث على خيار Tap Call Support والضغط عليه. يتم فتح قائمة الاتصال ورقم أوبر المجاني أو رقم الخاص بالواتساب للتواصل مع خدمة العملاء.

الحصول على رقم اوبر المجاني من خلال موقع الإلكتروني

أتاحت شركة أوبر، إمكانية الحصول علي الرقم المجاني بالسعودية من خلال الموقع للشركة عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشر علي موقع أوبر الإلكتروني علي الإنترنت.

الذهاب إلي أيقونة الاتصال أو contact والضغط عليها.

يتم نقل العميل لصفحة المساعدة الخاصة بخدمة العملاء، ومن ثم يتم البحث عن الرقم المجاني ويظهر لك وهو8001188008 يمكنك الاحتفاظ به علي الهاتف للتواصل مع خدمة العملاء في أي وقت.

كيفية الحصول علي رقم أوبر من الفيسبوك

يمكنك معرفة رقم أوبر المجاني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهور عن طريق الدخول علي الصفحة الرسمية لأوبر علي مواقع التواصل الاجتماعي والمراسلة الفورية مع موظفي خدمة العملاء وطلب الرقم المجاني للتواصل معه ويمكن معرفة الرقم من صفحة الفيسبوك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الرسمية لشركة أوبر علي الفيسبوك. الضغط علي إرسال رسالة، وتفتح نافذة مراسلات فيسبوك. يمكن التواصل عبر رسالة للدعم مباشرة وطلب منهم رقم الشركة أوبر للشكاوي. الانتظار حتي يتم الرد من خلال فريق الدعم للشركة.

الحصول علي رقم أوبر من خلال تويتر

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول علي رقم أوبر عبر تويتر من خلال إتباع الخطوات التالية: