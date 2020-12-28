شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بوليصات شحن بـ 5 ملايين ومشروبات كحولية بفيلا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

داهمت ‏الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة "فيلا سكنية" في الرياض إثر بلاغ على موقع إلكتروني تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة. وضبطت بوليصات شحن بقيمة 5 ملايين ريال ومشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط بوليصات شحن بـ 5 ملايين ومشروبات كحولية بفيلا في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.