شكرا لقرائتكم خبر عن في معارض الظهران.. استقبال أول المسجلين لأخذ لقاح «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بدأ قبل قليل تسجيل اول الحاضرين لتلقي لقاح كوفيد-19 بالشرقية ضمن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في معارض الظهران «إكسبو» مستهدفة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى وفئة معينة من المصابين بالأمراض المزمنة. وكانت المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى انطلقت بمدينة الرياض، ثم تبعتها مدينة جدة .

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