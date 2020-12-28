موجز الخليج 365 الاقتصادي.. طوابير فقراء تركيا وخسائر قطر تتزايد

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هوت قيمة الصادرات القطرية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط تراجع الطلب على السلع القطرية وانخفاض تنافسيتها.

تناقلت وسائل إعلام تركية العديد من الصور تظهر تزاحما شديدا لفقراء تركيا سعيا للحصول على الخبز المجاني، رغم تزايد إصابات فيروس كورونا.

حين تذكر أعياد الميلاد يتبادر إلى أذهاننا أن الولايات المتحدة هي المصدر الأول لتصنيع وتصدير زينتها، ولكن الحقيقة مختلفة تماما.

كبدت الهجمات الإلكترونية الشركات الروسية والمواطنين خسائر تصل إلى نحو 3.6 تريليون روبل (49 مليار دولار) خلال العام الجاري.

أكدت بريطانيا، أن معظم الشركات استعدت لتغيير قواعد التجارة مع أوروبا، بعد دخول اتفاق ما بعد بريكست التنفيذ بداية العام المقبل.



تتجه الصين، والاتحاد الأوروبي، لتوقيع اتفاق للاستثمار سيعطي الشركات الأوروبية، نفاذا أفضل إلى السوق الصيني وحماية لأصولها هناك.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI،استكمال عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%.



ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، ليعاود منحنى الصعود اقتفاءا بقفزة المعدن الأصفر عالميا.

تم اختيار موانئ دبي العالمية بصفة "مقدم العطاء المفضّل" للدخول في مباحثات مع الحكومة الأنجولية حول عقد امتياز لمدة 20 عامًا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا.



كشفت وزارة النفط العراقية عددا من الإجراءات الجديدة ضمن خطتها، والتى أعلنت عنها مؤخرا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.



عادة تلجأ الشركات خلال فترات الانكماش لخفض التكاليف، وهذا يعني حتما تقليص ميزانيات التسويق .. ولكن الدلائل أثبتت خطأ ذلك.

وافق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على ميزانية قياسية للعام المقبل، وصفت بأنها "حزمة التحفيز الأكبر" للتعافي من وباء كورونا.

من غير المتوقع أن تتغير آليات تجارة الغاز بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل جوهري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة، في بداية تداولات الإثنين، بدعم إقرار حزمة تحفيز جديدة.

أكدت بريطانيا، أن معظم الشركات استعدت لتغيير قواعد التجارة مع أوروبا، بعد دخول اتفاق ما بعد بريكست التنفيذ بداية العام المقبل.

طورت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية نظاماً وطنيا لمنتجات الحماية الصحية الشخصية يعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شهدت الأعوام الأخيرة تقليص الولايات المتحدة قيمة المساعدات الخارجية، والتي سيطر على حصة كبيرة منها دول الشرق الأوسط.



تسببت نسبة الزيادة يالحد الأدني لأجور الأتراك في غضب قطاعات واسعة خاصة بعد مطالبة أحزاب المعارضة برفعه لأكثر من 3 آلاف ليرة.