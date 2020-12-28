السيادي السوداني يتعهد بإسقاط الحصانة أمام دماء الشهداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن قضية دماء الشهداء لا تسقط بالتقادم والمجلس سيرفع الحصانة عن كل متهم في القضية.

وقال محمد الفكي سليمان، خلال مخاطبته ممثلي أسر شهداء ثورة ديسمبر، وتسلمه مذكرتهم أمام القصر الجمهوري، الإثنين، إن التأخير الذي صاحب قضايا دماء الشهداء، مرتبط بإصلاح الأجهزة الأمنية، والعدلية وهيكلة كافة أجهزة الدولة.



وأضاف أن قضية الشهداء جوهرية يتوقف عليها استقرار المرحلة الانتقالية، ونحن أتينا إلى مقاعدنا في السلطة عبر دماء الشهداء".

وشدد على التزام مجلس السيادة بتوجيه الجهات الأمنية برفع الحصانة عن أي اسم يرد في أي قائمة اشتباه أو اتهام، متعهدا بإيصال المذكرة ومناقشتها والبدء في إجراءات عملية تجاه المطالب التي تضمنتها.





وكان ممثلو أسر الشهداء طالبوا عبر المذكرة برفع الحصانة عن كل المشتبه بهم، والمتهمين وتشكيل آلية من القوات النظامية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من النيابات.

وخلفت الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير مئات الشهداء، إثر عنف مفرط مارسه هذا التنظيم في محاولة لإخماد نار الثورة.

ولم يتم التقاضي سوى في قضية واحدة حتى الآن، وهي قضية مقتل الشهيد المعلم أحمد الخير الشهيرة، والتي قضت محكمة سودانية بالإعدام بحق 29 فردا من جهاز أمن البشير.

ويثير بطء وصول العقاب لمرتكبي جرائم القتل في الاحتجاجات الشعبية قلق عائلات الضحايا باستمرار، لكونهم متعطشين للقصاص والعدالة.