2020-12-29

ضبط طبيبة نساء وولادة في الرياض تجري جراحات غير مصرح بها

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مقيمة طبيبة نساء وولادة في مدينة الرياض تقوم بعمليات جراحية طبية غير مصرح بها.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الاثنين، أنه تم ضبط الطبيبة في أحد المجمعات الصحية، حيث تم إحالتها إلى الجهات المختصة.