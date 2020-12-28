- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ضبط طبيبة نساء وولادة في الرياض تجري جراحات غير مصرح بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط طبيبة نساء وولادة في الرياض تجري جراحات غير مصرح بها
تم إحالتها إلى الجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مقيمة طبيبة نساء وولادة في مدينة الرياض تقوم بعمليات جراحية طبية غير مصرح بها.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الاثنين، أنه تم ضبط الطبيبة في أحد المجمعات الصحية، حيث تم إحالتها إلى الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط طبيبة نساء وولادة في الرياض تجري جراحات غير مصرح بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.