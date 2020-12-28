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السديس: الإسلام جاء بالحث على التداوي وأدعو الجميع إلى تلقي لقاح كورونا
جاء على المقتضى الشرعي والصحي والنظامي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الإسلام جاء بالحث على التداوي، مُشِيدًا بجهود المملكة في تأمين لقاح كورونا، ويدعو الجميع إلى أهمية تفعيل دورهم في تلقي اللقاح؛ فقد جاء على المقتضى الشرعي والصحي والنظامي.
وقال: إن النصوص الشرعية تضافرت بالحث على التداوي؛ حيث قال رسول الله ﷺ: (تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام) وقول ﷺ: (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء)، وهو من تعاطي الأسباب المشروعة والحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة، ولنا في ولاة أمرنا وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمراء والمسؤولون أسوة؛ حيث ضربوا أروع الأمثلة في القدوة الحسنة.
وأشاد السديس بحرص ولاة أمر هذه البلاد المباركة واهتمامهم بسلامة المواطنين، وإن المملكة كانت من أوائل الدول التي تحصلت على اللقاح؛ مما يعكس الحرص على سلامة المواطنين وثقل بلادنا الدولي، مختتمًا بالتضرع إلى الله- عز وجل- أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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