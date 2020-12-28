فيديو.. قصة مشروع بـ ريال أدخل لسابك أرباح 96 مليارًا

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان: إنه من واقع عمله مديرًا للموارد البشرية بها طيلة 5 سنوات، فإنه من الخطأ أن يبحث الإنسان عن الراتب فقط، ولكن عن المنظومة المتكاملة سواء النمو أو التدريب والتطوير أو إعطاء الثقة.

وتابع البنيان في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن في عام 2010 أصبحت سابك من ضمن أكبر 10 شركات بتروكيماويات في العالم، وفي 2020 وصلت للمرتبة الثالثة بين هذه الشركات، وتستهدف الشركة الوصول إلى المركز الأول عالميًّا في 2030، ورؤية 2030 هي البوصلة.

أضاف أن صناعة البتروكيماويات تسهم بـ260 مليار ريال سعودي سنويًّا، تمثل حدود 36% من الناتج المحلي الصناعي، وأكثر من 57% من الصادرات غير النفطية، موضحًا أنه تم توظيف أكثر من 180 ألف سعودي.

وسرد البنيان قصة مشروع بـ”ريال” أدخل لسابك أرباح 96 مليارًا بعد أن انسحب منه الشريك الأجنبي، مشددًا على أن جميع شراكات سابك مع الشركات الأجنبية كانت 50/ 50 لضمان نجاح الشراكة، مع التركيز على تدريب السعوديين” على التقنية، ونقل الخبرة إليهم في مجال تأسيس وإدارة المصانع.

وشدد على أن سابك قصة ملهمة، وأحد أضلع المثلث الذهبي لصناعة الطاقة في المملكة، حيث بدأت هذه القصة عام 1976 بـ11 شابًّا “يحلمون” في شقة خلف مستشفى الملك عبدالعزيز.

