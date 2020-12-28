شودة تحقِّق التوقيت الأسرع في الفترة الصباحية لسباقات الهجن

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حقَّقت المطية “شودة”، لمالكها عامر بن علي المري، اليوم الاثنين، أسرع توقيت في الفترة الصباحية؛ لتحتل المركز الأول في الشوط الـ23، لسباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُختتم في 31 ديسمبر الحالي.

وحصلت “شودة” على التوقيت الأسرع ضمن 24 شوطًا، خُصِّصت لـ”لقايا بكار وقعدان”، أقيمت صباح اليوم بتوقيت 7.55.542 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط الصباحية مثيرة، حيث فاز فيها كل من: سالم مسلم العامري، علي سعيد المري، علي محمد المري، عبدالله علي الفهيدة، علي زنيفر المري، عوضه عبدالله المري، جابر دغيم الهاجري، زيد سالم المري، علي راشد المري، نهيان سعيد العامري، علي راشد المري، مانع دواس آل عامر، حمد محمد الدرعي، صالح بنيه البلي، على راشد المري، سعد عبيد الدوسري، عبدالله طالب المري، صالح سالم المري، عون جابر الهاجري، حمد راشد المري، منصور محمد الهاجري، عامر علي المري (صاحب التوقيت الأسرع)، عبدالله سعد المري.

وتتواصل غدًا الثلاثاء سباقات الهجن من خلال إقامة 26 شوطًا مخصَّصة لـ”جذاع” على مسافة 6 كم، ستكون منها 16 شوطًا “عام” في الفترة الصباحية، وعشرة أشواط “مفتوح” في الفترة المسائية.



