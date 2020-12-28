شكرا لقرائتكم حماس ترفع صورة قاسم سليماني.. والراشد: سقطت ورقة التوت تمامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-28 حماس ترفع صورة قاسم سليماني.. والراشد: سقطت ورقة التوت تمامًا لم يبق لها من المؤمنين بها في العالم العربي إلا قلة متابعات الخليج 365 - الرياض هاجم الكاتب عبدالرحمن الراشد حركة حماس، والتي رفعت صورة قاسم سليماني في شوارع غزة رغم أن يديه ملطخة بدماء العشرات في سوريا والعراق. وقال الراشد في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: نعرف أن حماس لم يبقَ لها من المؤمنين بها في العالم العربي إلا قلة منذ التصاقها بالنظامين الإيراني والسوري وحزب الله، واليوم سقطت ورقة التوت تمامًا، مرفوعة في غزة صورة قاسم سليماني الذي لطخت يديه بدماء عشرات آلاف السوريين والعراقيين.



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