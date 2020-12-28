شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تسجيل الطلاب المستجدين للعام القادم 11 جمادى الآخرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حددت وزارة التعليم يوم 11 جمادى الآخرة القادم موعدا لبدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ.

واشترطت الوزارة أن يكون الطلاب قد أكملوا 6 سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1443هـ أو أقل من ذلك بـ90 يوما فقط، والطالب الذي يقل عمره عن 6 سنوات بـ180 يوما كحد أعلى من تاريخ ميلاده يجب أن تكون لديه شهادة صادرة من روضة للأطفال معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين، وتوافر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات النمائية، مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

وبينت الوزارة أن الروضة التي التحق بها الطفل يجب أن تكون من الروضات التالية: الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم وروضات المدراس العالمية أو الأجنبية أو المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية المرخصة من وزارة التعليم والروضات من خارج المملكة شريطة توافر ما يفيد إتقان المهارات النمائية، وتوصية بالالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، وأن يصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية في بلد الدراسة.

وأكدت الوزارة على إدارات التعليم التأكد من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية تمت إضافتها في نظام نور، على أن تتولى إدارة كل مدرسة مراجعة وفحص بيانات وملفات الطلاب المستجدين أولا بأول واستبعاد من لا تنطبق عليهم معايير وقواعد التسجيل فورا، وعلى إدارة قسم الاختبارات والقبول، تعليم الكبار، والتربية الخاصة، ومكتب المدارس العالمية والأجنبية متابعة ذلك وفقا لما ورد بدليل القبول والتسجيل، وأن يشمل التسجيل تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجل مدني وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يحملون إقامة نظامية وتسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالإنابة عن ولي الأمر الذي ليس لديه القدرة على التسجيل وتسجيل الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق قائد المدرسة وهي الحالات التالية: الطلاب الخليجيون ويتم تسجيلهم باختيار (خليجي) ضمن القائمة المنسدلة، ويلي ذلك إدخال رقم الهوية، وطلاب دار الرعاية الاجتماعية ويتم تسجيلهم باختيار صلة القرابة (دار الرعاية الاجتماعية)، والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم وليس لهم أرقام سجلات مدنية كأصحاب المعاملات من أبناء القبائل وفقا لما يستجد من تنظيمات وضوابط تخص هذه الفئات النازحة وأصحاب المشاهد والتعاريف الصادرة من الجهة المعنية أو من إمارات بعض المناطق التي يتبعون لها ومن في حكمهم.

وأبانت الوزارة أن طلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 سنة و3 أشهر ولم يفتح بها مدارس ولا يوجد مراكز محو أمية قريبة منها يتم الموافقة على قبول الطالب بعد التحقق من عدم وجود مدارس محو أمية قريبة لسكنه في المحافظة أو المنطقة، وفي حالة الرفض يحول لأقرب برنامج محو الأمية ويعاد الطلب للمدرسة كي يلغى التسجيل المبدئي للطالب من قبل إدارة المدرسة ليتمكن من التسجيل مركز لمحو الأمية.