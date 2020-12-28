تحديد آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق عبدالله المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي بمقر النيابة أمس محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة. وشمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورا عند وقوع حادث مروري يكون قائد المركبة فيه متعديا أو مفرطا وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعته، أو نتج عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يستبدل سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال وقوع حادث مروري، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذيتين. إبلاغ النيابة العامة فورا عند: وقوع حادث تسبب في وفاة أو إصابة

عدم تقيد صاحب المركبة بإيقافها مكان الحادث

من يستبدل سائق المركبة الذي ارتكب الحادث

افتعال وقوع حادث مروري

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