شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " المنيع " يوضح حكم صلاة الاستسقاء في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، عن حكم صلاة الاستسقاء في البيت.

وأضاف " المنيع "، خلال حواره ببرنامج " فتاوى " عبر قناة السعودية:" يجوز لأن صلاة الاستسقاء ليست كصلاة الجمعة، وليست كصلاة العيد وإنما هي سنة مؤكدة الأفضل والأتم أن تُصلَّى جماعة لكن من صلاها منفردًا في بيته ودعا ربه أن يسقي المسلمين الغيث فلا بأس في ذلك ".

وأوضح " المنيع "، حكم ما يُسمى " إبرة الرحمة ":" هذه الإبرة هي في الواقع " إبرة الاعتداء والعدوان والظلم "، مبينا:" ومن يفعل ذلك من أطباء المسلمين يعتبر قاتل نفس؛ لأن ذلك لا يجوز؛ فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف بعبده إن شاء أماته وإن شاء أحياه وإن شاء أزال عنه أسباب اليأس من حياته ".