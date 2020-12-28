شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مداهمة فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنتجات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مع الحملات الأمنية المشتركة، فيلا سكنية تُستغل في تقليد المنتجات بالرياض.

وتفصيلا، ورد بلاغ لوزارة التجارة يفيد بأن فيلا سكنية تستغلها عمالة آسيوية ببيع منتجات مقلدة، بالإضافة إلى ضبط بوليصات شحن بقيمة 5 مليون ريال ومشروبات كحولية وأطعمة تم إعدادها بموقع غير مرخص وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وكانت الدوريات السرية في الإدارة العامة للدوريات بالرياض، ضبطت 3 أشخاص يديرون مصنعاً كبيراً للخمور جنوب الرياض.

وتبين أن المخالفين الثلاثة ضبطوا في كمين أمني محكم أثناء ترويجهم للخمور، بعد متابعة الدوريات لهم عدة أيام، حيث أن الدوريات انتقلت إلى مقر سكنهم جنوب الرياض، وعثرت على مصنع خمور حديث الإنشاء داخل فيلا سكنية من دورين، وبداخله كميات كبيرة جاهزة للترويج، إضافة إلى 43 برميلاً تحت التصنيع.