شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تضبط 489 مخالفة في عدة صيدليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت وزارة الصحة من ضبط 489 مخالفة بعد زيارة ١١٣٦ صيدلية في جميع مناطق المملكة، وذلك في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات.
وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع تويتر: "الصحة تضبط (٤٨٩) مخالفة بعد زيارة (١١٣٦) صيدلية في جميع مناطق المملكة في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات لقياس مدى التزامها بعدم صرف الأدوية الوصفية بدون وصفة طبية، وإحالة (٢١١) صيدلي مخالف إلى الجهات المختصة" .
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تضبط 489 مخالفة في عدة صيدليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.