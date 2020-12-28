شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تضبط 489 مخالفة في عدة صيدليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت وزارة الصحة من ضبط 489 مخالفة بعد زيارة ١١٣٦ صيدلية في جميع مناطق المملكة، وذلك في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع تويتر: "الصحة تضبط (٤٨٩) مخالفة بعد زيارة (١١٣٦) صيدلية في جميع مناطق المملكة في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات لقياس مدى التزامها بعدم صرف الأدوية الوصفية بدون وصفة طبية، وإحالة (٢١١) صيدلي مخالف إلى الجهات المختصة" .