شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تتيح خدمة الاستعلام عن نتائج فحص ما قبل الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة ممثلة في بنوك الدم بمناطق المملكة وعبر منصة صحة عن توفير خدمة استعلام نتائج فحص ما قبل الزواج ووصول النتيجة للمقبلين على الزواج في منازلهم.
وتوفر هذه الخدمة التي أطلقت مؤخرا للمقبلين على الزواج متابعة طلبهم وكذلك السرية في الإطلاع على نتائج ما قبل الزواج والتسهيل على المواطنين عناء المراجعة لبنوك الدم لاستلام نتائج الفحص.
وذلك عن طريقتصل رسالة نصية تصل على الهواتف الخاصة بالعريس والعروسة، يستطيعون من خلال الرابط الذي تحمله الرسالة الإطلاع على نتائج الفحص والطباعة للشهادة وتسليمها للماذؤن الشرعي عند كتابة عقد النكاح
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