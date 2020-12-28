- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن صورة مثيرة للأمير الوليد بن طلال مع حفيداته ويعلق عليها:" ما أغلى من الابنة إلا ابنة الابنة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نشر الأمير الوليد بن طلال، صورة مع حفيداته، أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.
وعلق الأمير الوليد بن طلال، على الصورة، قائلا:" ما أغلى من الابنة إلا ابنة الابنة "، حيث لاقت تفاعلا وانتشارا واسعا.
وكان الأمير الوليد بن طلال، ظهر في مقطع جديد، من رحلته السياحية في نيوم في جزيرة سندالة، ومارس الأمير الوليد بن طلال لعبة الكرة الطائرة، ومن ثم التنس، على الشاطيء مع أصدقائه.
وجدير بالذكر أن الأمير الوليد بن طلال، قد استضاف مشهور " سناب شات " الربع، على اليخت في رحلته السياحية.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مثيرة للأمير الوليد بن طلال مع حفيداته ويعلق عليها:" ما أغلى من الابنة إلا ابنة الابنة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.