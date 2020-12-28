شكرا لمتابعة خبر عن صورة مثيرة للأمير الوليد بن طلال مع حفيداته ويعلق عليها:" ما أغلى من الابنة إلا ابنة الابنة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر الأمير الوليد بن طلال، صورة مع حفيداته، أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.

وعلق الأمير الوليد بن طلال، على الصورة، قائلا:" ما أغلى من الابنة إلا ابنة الابنة "، حيث لاقت تفاعلا وانتشارا واسعا.

وكان الأمير الوليد بن طلال، ظهر في مقطع جديد، من رحلته السياحية في نيوم في جزيرة سندالة، ومارس الأمير الوليد بن طلال لعبة الكرة الطائرة، ومن ثم التنس، على الشاطيء مع أصدقائه.

وجدير بالذكر أن الأمير الوليد بن طلال، قد استضاف مشهور " سناب شات " الربع، على اليخت في رحلته السياحية.