شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: البرد سيهجم علينا 3 مرات وانخفاض الحرارة لـ 60 درجة تحت الصفر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق أن المملكة ستتعرض لموجة برد مقسة على 3 نجوم.

وقال الزعاق، خلال مقطع فيديو أن البرد خلال هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي؛ لأننا نعيش في حيز الأيام الأبرد في السنة وهي أربعين يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم «النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني».

وأضاف الزعاق أنه خلال هذه المدة يهجم علينا البرد عادةً، ثلاث مرات هي: هجمة ثالث المربعانية وهجمتي شباط الأول وشباط الثاني، ويكون القطب الشمالي مصدر البرودة التي تحمل عبر المرتفع السيبيري فدرجات الحرارة تنخفض هناك في هذه الأيام إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر.

ولفت إلى أن هذه الموجة متوقع أن تستمر ليوم الأربعاء ثم تهدأ لنكون بانتظار موجة شتوية قادمة.