شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. برج التليفزيون أشهر المعالم السياحية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعتبر برج التليفزيون هو من أهم و أعظم العالم السياحية المهمة التي توجد على أرض مدينة الرياض و ذلك بسبب أهميته الميزة لجميع ساكني و أهالي مدينة الرياض بالإضافة إلى أن هذا البرج يوجد في قلب المدينة .
وأظهر مقطع فيديو معلومات تاريخية عن برج التليفزيون ، حيث أنه تم انشاؤه عام 1402ه _1983م ضمن المجمع التليفزيوني بالرياض ، وأنشئ المجمع ضمن اتفاقية بين وزارة الإعلام وممثل الحكومة الفرنسية عام 1398 _1978م .
كما أنه يعد من أوائل الابراج وأحد معالمها الحضارية منذ أربعين عاما ، وهدفه زيادة دائرة البث في أحياء وضواحي العاصمة ، ويبلغ ارتفاعه 176متر وفي أعلاه عمود بث الإشارة التليفزيونية
كما أنه يحتوي على مطعم دائري من طابقين مصمم على شكل جوهرة زجاجية، واستخدم في شعار وزارة الإعلام الرسمي لسنوات طويلة .
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