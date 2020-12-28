شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. برج التليفزيون أشهر المعالم السياحية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتبر برج التليفزيون هو من أهم و أعظم العالم السياحية المهمة التي توجد على أرض مدينة الرياض و ذلك بسبب أهميته الميزة لجميع ساكني و أهالي مدينة الرياض بالإضافة إلى أن هذا البرج يوجد في قلب المدينة .

وأظهر مقطع فيديو معلومات تاريخية عن برج التليفزيون ، حيث أنه تم انشاؤه عام 1402ه _1983م ضمن المجمع التليفزيوني بالرياض ، وأنشئ المجمع ضمن اتفاقية بين وزارة الإعلام وممثل الحكومة الفرنسية عام 1398 _1978م .

كما أنه يعد من أوائل الابراج وأحد معالمها الحضارية منذ أربعين عاما ، وهدفه زيادة دائرة البث في أحياء وضواحي العاصمة ، ويبلغ ارتفاعه 176متر وفي أعلاه عمود بث الإشارة التليفزيونية

كما أنه يحتوي على مطعم دائري من طابقين مصمم على شكل جوهرة زجاجية، واستخدم في شعار وزارة الإعلام الرسمي لسنوات طويلة .