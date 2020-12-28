شكرا لمتابعة خبر عن كواليس الجريمة التي ارتكبها المعلم العراقي بمدارس المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أزاحت وزارة الداخلية، الستار عن أبشع جريمة شهدتها مدارس المملكة الأهلية شمال الرياض خلال شهر رمضان عام 2017، وجاء ذلك بتنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني أسامة فيصل نجم، عراقي الجنسية، بعد 3 سنوات.
وترجع تفاصيل الحادثة إلى منتصف يونيو 2017؛ حيث هاجم الجاني المدرسة وأطلق النار على مدير التشغيل والصيانة المواطن عبدالعزيز العتيبي، ووكيل المرحلة الثانوية الفلسطيني محمد إسماعيل الدوي، ما أدّى إلى وفاتهما وإصابة عامل آسيوي.
وأبانت إدارة المدارس حينها، أن الجاني كان أحد العاملين فيها، وتم فصله قبل أربعة سنوات من ارتكابه جريمة القتل، والاستغناء عن خدماته بسبب عدم اتزان شخصيته.
وجرى إحالة القـاتل إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث قضت بقتـل المتهم قصاصًا دون انتظار بلوغ القصّر من أولياء دم القتيلين، ويأتي ذلك عقب القبض عليه في أحد المساجد بحي غرناطة بالرياض وبحوزته سلاح الجريمة، وتم تأييد حكم القتل قصاصًا بحقه من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.
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