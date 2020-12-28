شكرا لمتابعة خبر عن آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الإثنين، بتوقيع محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية للنيابة العامة.

وشمل المحضر، إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورًا عند وقوع حـادث مروري يكون قائد المركبة فيه معتديًا أو مفرطًا وتسبب في وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو نتج عنه إصابة أو عدم إيقافه لمركبته بمكان الحادث.

وتضمن أيضًا قائد السيارة الذي لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو عند افتعال وقوع حـادث مروري واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظامي المرور والإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.