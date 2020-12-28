جريمة بشعة تهز جدة.. طعن مؤذن ونحره داخل مسجد أثناء رفعه لأذان العشاء

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تعرض مؤذن مسجد في حي الحرازات بجدة للغدر من قبل شخصين أثناء رفعه للأذان داخل المسجد؛ حيث قاما بالاعتداء عليه وطعنه بسكين في رقبته عدة طعنات ونحره حتى الموت قبل أن يلوذا بالفرار.

وعلمت صحيفة “المرصد” أن المجني عليه مؤذن مسجد في حي الحرازات بجدة ويبلغ من العمر 60 عامًا، وأثناء رفعه الأذان لصلاة العشاء أمس دخل عليه شخصان من سكان الحي وقاما بالاعتداء عليه وطعناه في رقبته عدة طعنات بسلاح أبيض ونحراه وتركاه غارقًا في دمائه حتى فارق الحياة.

وأشار المصدر إلى أن أحد الجناة قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية فيما بعد، فيما لا تزال أسباب ودوافع الجريمة غير واضحة حتى الآن، وفي انتظار صدور بيان رسمي من شرطة مكة لتوضيح كافة الملابسات. Source al-marsd





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