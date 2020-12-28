الحصيني: الأجواء المناخية تستقر نسبيًا خلال يومين

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، حالة الجو على بعض مناطق المملكة على مدار يومين.

وقال الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إنه من المتوقع خلال يومين استقرار نسبي في الأجواء مع بقائها باردة نسبيًا أول الليل وباردة جدًا بالساعات المتأخرة منه على مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ومرتفعات الباحة عسير جيزان نجران.

وتابع الحصيني، أن المنطقة الشرقية، تشهد أجواء معتدلة أول الليل وتميل للبرودة بالساعات المتأخرة منه، وخارج المدن عمومًا، مشيرًا إلى أن البرودة تزداد كلما اتجهنا شمالًا وغربًا بالنسبة للمنطقة الشرقية وشمالًا بالنسبة للمدينة المنورة.

وتوقع الباحث في الطقس، أن تتكون سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وخاصة الأجزاء الساحلية وكلما اتجهنا شرقًا من الساحل بالمواقع ما بين ينبع إلى الليث وحتى شمال جازان مع وجود فرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق.

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