«المرور السعودي»: 7 حالات يتم إحالتها إلى النيابة العامة

كشف المرور السعودية، عن 7 حالات مرورية يتم إحالتها للنيابة العامة، وذلك بعدما وقّع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي بمقر النيابة اليوم محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «شمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فورًا عند وقوع حادث مروري في عدد من الحالات»، والتي جاءت كالآتي:

- حينما يكون قائد المركبة متعديًا، أو مفرطًا وتسبب في وفاة.

- حينما يتسبب الحادث بزوال عضو، أو تعطيل منفعته أو نتج عنه إصابة.

- إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث.

- في حال عدم المبادرة بإبلاغ إدارة المرور المختصة.

- من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث.

- في حال عدم تقديم المساعدة الممكنة للمصابين.

- عند افتعال وقوع حادث مروري.

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