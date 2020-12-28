اللواء محمد الأسمري.. أزمة قلبية تنهي حياة المدير العام للسجون

أثناء تأدية مهام عمله..
تُوفي المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، عقب أزمة قلبية تعرض لها مكتبه أثناء تأدية مهام عمله.
وحقق «الأسمري» تاريخًا حافلًا بالعطاء الوطني؛ حيث عمل مديرًا للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ومديرًا لسجن المباحث بالحاير، ورئيسًا لفريق العمل الموحد بسجون المباحث، وتولي إدارة سجن المباحث في جدة، ومنه إلى المديرية العامة للسجون.
ولم يكد ينتشر خبر وفاة اللواء الأسمري، حتى تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فيما نعاه مغردون بكلمات مؤثرة، مستعيدين تاريخه في العمل الأمني ومدى إخلاصه وتفانيه فيه.
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