اللواء محمد الأسمري.. مغردون ينعون «الأب - الناصح» لنزلاء السجون

تفاعل مغردون مع خبر وفاة المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، عقب أزمة قلبية تعرّض لها في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله؛ حيث نعوه بكلمات مؤثرة.

وكتب فايز المالكي يقول: «إنا لله وانا إليه راجعون.. غفر الله له وأسكنه فسيح الجنان وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

واستعاد ريان الصالحي، نصائح اللواء الراحل للمساجين قائلًا: طالما وجه نصحًا من أب لأبنائه المساجين (..) والله لو لم يكن في رحلتك في هذه الدنيا إلا هذه الكلمات الحنونة النابعة من قلب أب لأبنائه الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.

توفي المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، عقب أزمة قلبية تعرض لها مكتبه أثناء تأدية مهام عمله، بعد تاريخ حافل بالعطاء الوطني؛ حيث عمل مديرًا للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ومديرًا لسجن المباحث بالحاير، ورئيسًا لفريق العمل الموحد بسجون المباحث، وتولى إدارة سجن المباحث في جدة، ومنه إلى المديرية العامة للسجون.

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