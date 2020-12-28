رسميًا.. آلية مقاضاة جهة العمل بسبب المستحقات وشهادة الخبرة

«الموارد البشرية»: عبر خدمة التسوية الودية..
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الحصول على شهادة الخبرة حال عدم تجاوب صاحب العمل مع مستحقها، بعد الاستقالة.
جاء ذلك ردًا من الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه: «مرَّ شهر على استقالتي من العمل وإلى الآن لم أستلم بعض حقوقي وشهادة الخبرة والمدير لا يتجاوب معي ولا يرد على اتصالاتي»، وقالت الوزارة: إنه بإمكان الموظف بهذه الحالة رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الرابط التالي:
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