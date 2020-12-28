بالصور.. ضبط طبيبة تجري عمليات إجهاض بـ7 آلاف ريال في الرياض

عبر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة..
ألقت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، القبض على طبيبة وافدة، تنفذ عمليات الإجهاض، مقابل 7 آلاف ريال.
ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض على «تويتر» صورًا لعيادة الطبيبة؛ حيث وجدت الأدوات والأوراق المستخدمة في تلك العمليات المخالفة.
وقال الحساب: «صحة الرياض تقوم بضبط طبيبة وافدة تنفذ عمليات الإجهاض مقابل 7 آلاف ريال».
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