بالصور.. ضبط طبيبة تجري عمليات إجهاض بـ7 آلاف ريال في الرياض

ألقت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، القبض على طبيبة وافدة، تنفذ عمليات الإجهاض، مقابل 7 آلاف ريال.

ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض على «تويتر» صورًا لعيادة الطبيبة؛ حيث وجدت الأدوات والأوراق المستخدمة في تلك العمليات المخالفة.

وقال الحساب: «صحة الرياض تقوم بضبط طبيبة وافدة تنفذ عمليات الإجهاض مقابل 7 آلاف ريال».

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