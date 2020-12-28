«وقاية»: إجراءات بسيطة للتعامل مع أعراض لقاح كورونا

حدد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، اليوم الاثنين، طريقة التعامل مع الأعراض الجانبية الشائعة للقاح فيروس كورونا المستجد«COVID-19» .

ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «كيف تتعامل مع الأعراض الجانبية الشائعة لـ #لقاح_كورونا؟».

التعامل مع أعراض كورونا

وأشار مركز «وقاية»، إلى أن هناك إجراءات بسيطة عدة يمكن إجراؤها في المنزل أو في أي مكان للتعامل مع الأعراض الجانبية للقاح كورونا وهي كالتالي:

- وضع كمادات بادرة على مكان الحقن لتخفيف الألم والاحمرار والتورم في مكان الحقن إن وجد.

- تناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآلام العطلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

- مراقبة الأعراض الجانبية وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

لقاح فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة، أكدت أن لقاح فيروس كورونا المستجد يعتبر آمنًا نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاحات بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يتم تلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد بفاصل3 أسابيع.

وأشارت الصحة، إلى أن تعاطى الجرعات بفواصل زمنية محددة لأن إعطاء الجرعات قبل المواعيد المحددة لإعطائها يؤثر على استجابة الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة الكافية، وذلك لا يتم إلا بإعطاء جهاز المناعة فرصة وفترة زمنية كافية بعد إعطاء اللقاح «تختلف حسب نوع اللقاح» لتكوين مثل هذه الأجسام المضادة بالدرجة الكافية.

وكشفت الصحة، أنه كما هو الحال في أي دواء، هنالك بعض الآثار الجانبية البسيطة كالتفاعلات الموضعية، مثل الألم أو حدوث احمرار وتورم في موضع الحقن، الحمى، الانزعاج والتوتر لبعض الوقت، أو الشعور بالصداع والإرهاق وارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

اقرأ أيضًا:

لقاح كورونا في سطور.. «الصحة» ترد على أبرز الأسئلة الشائعة والآثار الجانبية