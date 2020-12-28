إحالة 211 صيدليًّا للجهات المختصة بقرار من وزارة الصحة

ضبطت وزارة الصحة 489 مخالفة بعد زيارة «١١٣٦» صيدلية في جميع مناطق المملكة، وذلك في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات.



وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «الصحة تضبط (٤٨٩) مخالفة بعد زيارة (١١٣٦) صيدلية في جميع مناطق المملكة في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات لقياس مدى التزامها بعدم صرف الأدوية الوصفية بدون وصفة طبية، وإحالة (٢١١) صيدلي مخالف إلى الجهات المختصة».

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