«الموارد البشرية» تجدد التذكير ببلاغات «تأخير الرواتب»

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بأن تأخير صرف الأجور «مخالفة نظامية»، يمكن الإبلاغ عنها.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن تأخير صرف الأجور يعتبر مخالفة للنظام، ويمكن رفع بلاغ بشأنها إلكترونيًا عبر تطبيق معًا للرصد، عبر تطبيق «معا للرصد» الرابط التالي:

الآبستور

وبالنسبة لأجهزة الأندرويد:

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: أعمل بإحدى الشركات، وصرفت مع زملائي شهر راتب من أصل ثلاثة رواتب متأخرة بعد طول انتظار.