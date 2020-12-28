الوزير «آل الشيخ»: تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لتأمين لقاح كورونا

توضح دور القيادة وتتضمن توعية المجتمع..

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن جهود ولاة الأمر لتأمين لقاح فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن التوجيه أوصى بأن تتضمن الخطبة «التأكيد علىسلامة اللقاح ومأمونيته، وتوعية المجتمع للأخذ بالمعلومات الصحية من مصادرها والتحذير من الأخذ بالمعلومات المغلوطة». كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي وفرت جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، كما رفع شكره لولي العهد ‫الأمير محمد بن سلمان لتلقيه لقاح ‫كورونا ما يشجع المواطنين على التطعيم، موضحًا أن ذلك يأتي امتدادًا لحرصه ومتابعته ودعمه الدائم للجهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا. اقرأ أيضًا: استشاري أمراض معدية: لقاح فايزر مأمون وفاعل ضد «كورونا المتحور»

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