بالفيديو.. قائد مركبة يمارس التفحيط.. وشرطة جدة تتدخل

بعد مناشدة من أحد المواطنين..
ألقى المرور السعودي القبض على أحد قائدي المركبات، وذلك بعد ممارسته للتفحيط في أحد شوارع مدينة جدة؛ حيث وثق تلك الواقعة بمقطع فيديو.
وتدخل المرور السعودي على الفور؛ بعد مناشدة من أحد المواطنين، وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» ردًا على مقطع الفيديو: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/Y2SWgM3Hau pic.twitter.com/Tte9w5gPMm— المرور السعودي (@eMoroor) December 28, 2020
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