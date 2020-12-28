فيديو للواء محمد الأسمري.. كلمات مؤثرة لمدير السجون الراحل

تداول مغردون مقطع فيديو يوثق لقاء أبويًّا بين عدد من السجناء واللواء محمد الأسمري المدير العام الراحل للسجون، الذي تُوفي، اليوم الاثنين، عقب أزمة قلبية تعرّض لها في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله.

وقال اللواء الراحل بالمقطع المتداول، في رسالة ونصح للسجناء: «إن الكلمات تعجز والقلب يتقطع حسرة على وجود هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الشباب في هذا المكان» متابعًا: «ربما يكون وجودك في هذا المكان وفي هذا الوقت أفضل من وجودك خارجه؛ فلا تكرهوا شيئًا عسى أن يكون خيرًا لكم».

واستطرد: «لابد أن يراجع كل منكم نفسه، ويعتبر وجوده هنا (في السجن) فرصة لمحاسبة النفس، فوجودك هنا؛ بسبب خطأ في حق نفسك وفي حق والديك»، يأتي ذلك فيما تفاعل مغردون مع خبر وفاة المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، عقب أزمة قلبية تعرّض لها في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله؛ حيث نعوه بكلمات مؤثرة.

#وفاة_مدير_عام_السجون

كلمة نصح وتوجيه من الأب والقائد #اللواء_محمد_الاسمري

لأبنائه المساجين في احدى زياراته لسجن بريدة

والله لو لم يكن في رحلتك في هذه الدنيا الا هذه الكلمات الحنونة النابعة من قلب أب لآبنائه

الله يرحمك ويجعل مثوآك الجنة 💔 pic.twitter.com/U4byk8mTrh — Rayan alsalEH 🇸🇦 (@rayn_alzhrane) December 28, 2020

اقرأ أيضا:

اللواء محمد الأسمري.. أزمة قلبية تنهي حياة المدير العام للسجون

اللواء محمد الأسمري.. مغردون ينعون «الأب - الناصح» لنزلاء السجون