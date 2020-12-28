«الزعاق»: 3 «هجمات برد» مقسمة على ثلاثة نجوم

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، إنَّ البرد خلال هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي؛ لأننا نعيش في حيز الأيام الأبرد في السنة وهي أربعين يومًا مقسمة على ثلاثة نجوم «النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول وشباط الثاني».

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أنه خلال هذه المدة يهجم علينا البرد عادةً، ثلاث مرات هي: هجمة ثالث المربعانية وهجمتي شباط الأول وشباط الثاني، ويكون القطب الشمالي مصدر البرودة التي تحمل عبر المرتفع السيبيري فدرجات الحرارة تنخفض هناك في هذه الأيام إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، مشيرًا إلى أن هذه الموجة متوقع أن تستمر ليوم الأربعاء ثم تهدأ لنكون بانتظار موجة شتوية قادمة.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: «مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية»، مع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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