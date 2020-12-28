السعودية اليوم / بلدية رفحاء تصادر مواد منتهية الصلاحية وتحرر 14 مخالفة



رفحاء 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات قسم صحة البيئة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 45 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية,شملت مايزيد عن 500 محل تجاري للتأكد من سلامة المعروضات وتطبيق الإجراءات الاحترازية, بالإضافة إلى رصد 14 منشأة مخالفة، وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها, ومصادرة 48 منتجاً من المواد المختلفة منتهية الصلاحية.

وأوضحت البلدية أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة، و عدم ارتداء الزي الخاص بالعمل، ومواد منتهية الصلاحية ،علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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22:41ت م

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