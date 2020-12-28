السعودية اليوم / اليونان تسجل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 476 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم, إلى أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس, ليصل إجمالي الوفيات إلى 4672 حالة وفاة.

// انتهى //

21:12ت م

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أثينا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 135931 إصابة.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم, إلى أنها سجلت 66 حالة وفاة بالفيروس, ليصل إجمالي الوفيات إلى 4672 حالة وفاة.// انتهى //21:12ت م0208

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