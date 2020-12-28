السعودية اليوم / المغرب تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 950 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7272، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 399575.

// انتهى //

21:12ت م

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الرباط 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 433029 حالة إصابة.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7272، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 399575.// انتهى //21:12ت م0207

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