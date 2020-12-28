

الجزائر 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر, 382 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2737 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 352 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66214 حالةً.

// انتهى //

21:11ت م

0206



الجزائر 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر, 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 98631 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2737 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 352 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 66214 حالةً.// انتهى //21:11ت م0206

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.