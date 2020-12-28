السعودية اليوم / لبنان تسجل 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق28 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1594 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 124228، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1409 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.

// انتهى //

21:11ت م

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بيروت 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق28 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 172820 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 124228، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1409 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.// انتهى //21:11ت م0205

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