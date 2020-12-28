السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 445 وفاة بفيروس كورونا



روما 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 445 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم, إلى أنها سجلت 8585 إصابة بالفيروس, ليصل إجمالي الإصابات إلى 2056277 إصابة.

// انتهى //

21:07ت م

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روما 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 445 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 72370 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم, إلى أنها سجلت 8585 إصابة بالفيروس, ليصل إجمالي الإصابات إلى 2056277 إصابة.// انتهى //21:07ت م0200

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