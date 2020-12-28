السعودية اليوم / قارة أفريقيا تقترب من 70 ألف وفاة بفيروس كورونا



أديس أبابا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوفيات بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.585.867 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 60973 حالةً.

// انتهى //

21:07ت م

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أديس أبابا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعاً جديدًا في دول القارة الأفريقية.وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.585.867 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 60973 حالةً.// انتهى //21:07ت م0199

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