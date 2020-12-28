السعودية اليوم / الندوة العالمية للشباب الإسلامي توزع السلال الغذائية للأيتام في غينيا



كوناكري 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإٍسلامي في غينيا كوناكري السلال الغذائية للأيتام في مدينة كوناكري.

وأوضح مكتب الندوة في كوناكري أنه تم تسديد الرسوم الدراسية أيضًا عن الأيتام بهدف تخفيف معاناة المحتاجين من الأيتام وأسرهم وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحصيلهم الدراسي الذي يؤهلهم لمستقبل واعد مشرق.

وثمنت أسر الأيتام مبادرات الندوة في رعاية أبنائهم وسعيها الدؤوب في العناية بهم مشيدين بعطاء المملكة حكومة وشعبًا في كل ميادين العمل الخيري والإنساني.

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19:23ت م

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