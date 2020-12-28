شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. إتلاف 20 كيلو أسماك «فاسدة» والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية الخبر، 20 كيلو جراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك لسوء الحفظ خلال جولاتها الرقابية على سوق الأسماك. كما رصدت البلدية 30 ملاحظة خلال زيارة شملت 13 محلا، تم خلالها تطبيق الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، ومصادرة عدد من الأدوات غير الصالحة للاستخدام.

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