- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم العتيبي والدوسري يخطفان المراكز الأولى في مفاريد الشعل والصفر على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العتيبي والدوسري يخطفان المراكز الأولى في مفاريد الشعل والصفر على التوالي
خلال إقامة آخر جولات المفاريد ضمن مهرجان الإبل اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أُسدل الستار اليوم الاثنين على منافسات المزاين بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي تختتم نهاية ديسمبر الحالي، وذلك من خلال إقامة آخر جولات “المفاريد”، وكانت للوني “الشعل” و”الصفر”.
وحقَّق نواف بن مناحي العتيبي المركزين الأول والخامس للون “الشعل”، فيما جاء معدي بن فهد الدوسري في المركز الثاني، وحلَّ محمد بن بداح الدوسري في المركز الثالث، وناصر بن فلاح السبيعي في المركز الرابع.
وفي لون “الصفر” خطف سعد بن مطلق الدوسري المركز الأول، وحقَّق زايد بن عاصي الشمري المركزين الثاني والرابع، وجاء محمد بن حمود العنزي في المركز الثالث، وحلَّ متعب بن خالد المطيري خامسًا.
وبختام أشواط المفاريد- التي استُحدثت هذا العام- تنتهي منافسات المزاين في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي، بسباقات الهجن التي تُقام على ميدان رماح، وكانت مسابقات المفاريد انطلقت أمس الأول، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 75 مفرودة في ألوان “الوضح، الحمر، الشقح، الشعل، الصفر”.
كانت هذه تفاصيل خبر العتيبي والدوسري يخطفان المراكز الأولى في مفاريد الشعل والصفر على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.