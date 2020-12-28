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فيديو.. صلوا الجمعة في مخيمهم فهل الصلاة صحيحة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن جماعة في البر صلوا الجمعة في مخيمهم فهل الصلاة صحيحة؟
وقال المنيع في تصريحات إلى قناة السعودية، اليوم الاثنين: إن الصلاة ليست صحيحة؛ لأن من شروط صلاة الجمعة أن يكون المصلون مستوطنين بمعنى أنهم في بلد استيطان، وهؤلاء في البر؛ وبناء على ذلك لا يجوز.
وتابع أنهم لو قاموا بذلك فعليهم صلاة الظهر؛ لأن صلاة الجمعة غير صحيحة، وبناء عليه تكون الصلاة نافلة وعليهم صلاة الظهر.
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