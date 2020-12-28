توقيع اتفاقية مستوى الخدمات بين الأنظمة الوطنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبرم برنامج الأنظمة الوطنية اتفاقية مستوى الخدمات مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، اليوم الاثنين، والتي تهدف إلى تحديد المعايير القياسية في تقديم الخدمات التقنية وأدوار ومسؤوليات كلا الطرفين وتسهيل تلبية المتطلبات التقنية وضمان جودتها وفعاليتها.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية أحمد الصويان الرئيس التنفيذي لبرنامج الأنظمة الوطنية، ومن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي للمركز.

من جهته أوضح أحمد الصويان أن الاتفاقية جاءت من منطلق حرص البرنامج على دعم شركائها بتلبية أعلى مستوى معايير تقديم الخدمات التقنية المتوافقة مع معايير ISO20000؛ وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، والتي تأتي امتدادًا لجهود الوزارة في دعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن اتفاقية مستوى الخدمات التقنية المقدمة من قبل الوزارة للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر برنامج الأنظمة الوطنية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات العالمية لضمان جودة الخدمات وتحديد معايير الأداء والأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف.

كما أشار الصويان إلى أن البرنامج يستهدف في المرحلة المقبلة توقيع مزيدٍ من الاتفاقيات في هذا الإطار مع المراكز والهيئات الداعمة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جهته، أوضح المهندس عبدالرزاق العوجان أن الاتفاقية تمثل التعاون المستمر في الخدمات التقنية بين المركز ووزارة المالية ممثلة ببرنامج الأنظمة الوطنية، وتشمل العديد من الخدمات التقنية كخدمات الأنظمة والتطبيقات (على سبيل المثال: نظام المنافسات والمشتريات) وأيضًا خدمات البنية التحتية والشبكات، موضحًا أن الخدمات مقدمة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية وتقارير الأداء التي سيتم مشاركتها مع المركز بشكل دوري مما سيساهم في رفع مستوى الخدمات التقنية.

