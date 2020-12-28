ابن حثلين يدعو ملاك الإبل لعدم عمل أي شعار للمنقية لحين إعلان الشروط

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، ملاك الإبل بعدم عدم عمل أي شعار حاليًّا للمنقية إلى حين إعلان الشروط.

وقال ابن حثلين في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: أرجو من إخواني ملاك الإبل المشاركين في مهرجانات الإبل القادمة عدم عمل أي شعار حاليًّا للمنقية إلى حين إعلان الشروط والأنظمة الخاصة بالشعارات والله الموفق.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن صدور الأمر السامي الكريم رقم 25082 وتاريخه 06/ 05/ 1442هـ بشأن موعد انتهاء المهرجان في 31 ديسمبر 2020م، بدلًا من منتصف شهر يناير القادم 2021م.

وتابعت أنه بناء على الأمر الملكي الكريم رقم 25082 وتاريخه 06/ 05/ 1442هـ، والذي أشار إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صحة المواطنين والمقيمين في ظل خطر جائحة کورونا (كوفيد- 19)، فإن إدارة المهرجان تعلن عن تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة، والمقام حاليًّا في ميدان الملك عبدالعزيز (في الرمحية)، لتكون في نهاية شهر ديسمبر الحالي.

