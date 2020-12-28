شكرا لقرائتكم خبر دورة افتراضية للذكاء الاصطناعي بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تنظيم دورة افتراضية حول «الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع شركة (Huawei) للحصول على الشهادة المهنية المعتمدة في الذكاء الاصطناعي (HCIA-AI)، وذلك ابتداء من الأحد المقبل.

وتتضمن الدورة 10 أيام تدريب من الأحد إلى الخميس بواقع (40 ساعة) تدريبية عن بعد، يتخللها تطبيق تفاعلي وتطبيق عملي، كما توفر الدورة إمكانية تواصل المدربة مع المتدربات عبر البث المباشر، محققة بذلك بيئة فعالة لتبادل الخبرات.

وأكدت عميدة كلية علوم الحاسب والمعلومات الدكتورة حنان بن منقاش، أهمية تعزيز وتنمية المواهب الوطنية من خلال الدورات والمعسكرات التي تقيمها الجامعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يعد مفتاحا لأتمتة المهام، وإحداث تحول في القطاعات والمؤسسات وإنتاجيتها، انسجاما مع التقدم والتحول الرقمي والتقني، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المتدربة تحصل في نهاية التدريب على خبرة نظرية وعملية في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والتعلم العميق والبرمجة باستخدام لغة Python، والقدرة على تصميم وتنفيذ حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وعلى المهارة اللازمة لدخول الاختبار.