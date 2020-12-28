شكرا لقرائتكم خبر منصة للرخص المهنية التعليمية بجامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمكتبه أمس، منصة البرنامج التدريبي التحضيري للرخص المهنية التعليمية، كمبادرة لتطوير مهارات ومعارف شاغلي الوظائف التعليمية، القائم على المعيار المهني التعليمي، بحضور عميد كلية التربية الدكتور نايف الزارع.

وأوضح الزارع أن البرنامج التدريبي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم، مفيدا بأنه سيقدم عن بعد وينفذه نخبة من أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة في تخصصات الحاسب الآلي، اللغة العربية لجميع المراحل، اللغة الإنجليزية لجميع المراحل، تدريبات النطق، اضطراب طيف التوحد، التدريبات السلوكية، العوق السمعي، التربية الفكرية، وصعوبات التعلم.

وأشار إلى أن التسجيل لهذه الدورات سيبدأ خلال الفترة من 12 - 19 يناير المقبل، وذلك عبر الرابط الالكتروني المخصص، مطالبا الراغبين حضور هذه البرامج بضرورة التقيد بخطوات وآلية التسجيل في البرامج، وسرعة المبادرة لمحدودية المقاعد، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.