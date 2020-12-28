منصة للرخص المهنية التعليمية بجامعة جدة

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وأوضح الزارع أن البرنامج التدريبي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم، مفيدا بأنه سيقدم عن بعد وينفذه نخبة من أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة في تخصصات الحاسب الآلي، اللغة العربية لجميع المراحل، اللغة الإنجليزية لجميع المراحل، تدريبات النطق، اضطراب طيف التوحد، التدريبات السلوكية، العوق السمعي، التربية الفكرية، وصعوبات التعلم.وأشار إلى أن التسجيل لهذه الدورات سيبدأ خلال الفترة من 12 - 19 يناير المقبل، وذلك عبر الرابط الالكتروني المخصص، مطالبا الراغبين حضور هذه البرامج بضرورة التقيد بخطوات وآلية التسجيل في البرامج، وسرعة المبادرة لمحدودية المقاعد، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
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